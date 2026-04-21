Врач-кардиолог и блогер Филипп Кузьменко в интервью NEWS.ru рассказал, почему тонометр необходим каждой семье. По его словам, без этого прибора точно определить уровень артериального давления невозможно.

Медик пояснил, что симптомы повышенного давления — головная боль, шум в ушах, покраснение лица, слабость или головокружение — не являются специфическими. Более того, у некоторых людей гипертония не имеет внешних проявлений даже при критических состояниях.

Продолжение после рекламы

«У части людей даже при огромных цифрах на тонометре может не быть выраженных ощущений. Поэтому тонометр лучше иметь дома каждому и хотя бы раз в год измерять давление, даже при отсутствии жалоб. Это базовый способ вовремя выявить гипертонию», — заявил Кузьменко.

Кардиолог рекомендует выбирать автоматические тонометры с манжетой на плечо — они дают наиболее точные показания.

Если есть подозрение на значительное повышение давления, не стоит затягивать с вызовом скорой помощи. Врач подчеркнул, что такое состояние потенциально опасно для жизни.

По данным Минздрава, артериальная гипертония — одно из самых распространённых сердечно-сосудистых заболеваний в России. Регулярный контроль давления помогает предотвратить инсульты и инфаркты. Жителям Рязанской области, как и всей страны, медики советуют не пренебрегать профилактическими измерениями, даже при хорошем самочувствии.