Виновница смертельной аварии в центре Москвы была жертвой бытового конфликта

Москвичка, устроившая массовую смертельную аварию в центре Москвы, незадолго до ДТП стала жертвой бытового конфликта, пишет «МК».
В понедельник 29-летняя девушка на «Мерседесе» протаранила на Садовом кольце несколько машин и электровелосипед, погибли два человека. Виновницу аварии уже арестовали.
Знакомые рассказали, что ДТП устроила юристка, недавно купившая дорогой автомобиль. Она даже не успела поставить его на учет. Накануне она возвращалась домой в квартиру, где проживала с молодым человеком. У них были сложные отношения.
«В начале апреля женщине пришлось лечиться после бытового конфликта — драки», — говорится в статье.
На месте аварии девушка не смогла дать пояснений из-за стрессового состояния. По словам знакомых, она любила быструю езду.
По данным Управления информации и общественных связей главка МВД по Москве, женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.