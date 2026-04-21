Артемий Лебедев
Адвокат рассказала, что грозит Лебедеву за унижение Иванченко

Никита Рязанцев
Дизайнеру Артемию Лебедеву грозит штраф до десяти тысяч рублей за оскорбительные высказывания в адрес ведущей шоу «Натальная карта» Олеси Иванченко, заявила NEWS.ru адвокат Надежда Швырева.

По ее словам, размер компенсации морального вреда может быть и больше, если девушка обратится в суд.

«Если в речи Лебедева звучали уничижительные, грубые выражения, направленные на личность Иванченко, то это подпадает под состав публичного оскорбления», — пояснила Швырева.

Юрист подчеркнула, что определить, можно ли считать слова Лебедева формально корректной критикой, позволит лингвистическая экспертиза.

Скандальный выпуск «Натальной карты» вышел в середине апреля. Дизайнер во время записи несколько раз грубо высказался в адрес Иванченко, та расплакалась в кадре. Сама ведущая заявила после эфира, что не держит обиды на Лебедева.

