В Рязани пропал 24-летний Владимир Шегуров, нужна помощь водителей

В Рязани продолжаются поиски Владимира Шегурова, 24 лет. Молодой человек пропал 11 апреля 2026 года, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».

Волонтёры обращаются с просьбой ко всем водителям, которые проезжали по улице Советской в районе Семчино в ночь на 12 апреля.

Особенно важны записи с видеорегистраторов, сделанные в период с 00:00 до 02:00. Возможно, именно на них запечатлено передвижение пропавшего.

Если ваш видеорегистратор зафиксировал что-либо, что может помочь в поиске, пожалуйста, свяжитесь с волонтёрами.

Вы можете сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 8 (920) 996-31-13.