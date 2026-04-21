Фото: ПСО "ЛизаАлерт"
Общество

В Рязани пропал 24-летний Владимир Шегуров, нужна помощь водителей

Анастасия Мериакри
В Рязани продолжаются поиски Владимира Шегурова, 24 лет. Молодой человек пропал 11 апреля 2026 года, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».

Волонтёры обращаются с просьбой ко всем водителям, которые проезжали по улице Советской в районе Семчино в ночь на 12 апреля.

Продолжение после рекламы

Особенно важны записи с видеорегистраторов, сделанные в период с 00:00 до 02:00. Возможно, именно на них запечатлено передвижение пропавшего.

Если ваш видеорегистратор зафиксировал что-либо, что может помочь в поиске, пожалуйста, свяжитесь с волонтёрами.

Вы можете сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 8 (920) 996-31-13.

Фото: ПСО «ЛизаАлерт»

Популярные материалы

Новости России

Участник СВО назвал ключ к разгадке исчезновения Героя России Асылханова

Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе Юрге Кемеровской...
Новости России

Генерал Липовой рассказал, откуда запустили дроны по Туапсе 

В Туапсе после ночной атаки дронов погиб человек, еще один получил травмы. Эксперт заявил, что беспилотники могли стартовать с расстояния до 2 тысяч километров. Это расширяет зону риска для южных регионов.
Интересное

«Неужели президент не понимает»: тревожное предсказание старца Гурьянова начало сбываться

«Псковский чудотворец» полвека назад видел события сегодняшних дней. И предсказал, чем закончатся для России трудности.
Интересное

Математик Сидик Афган назвал точные даты катастроф в 2026 году: бойтесь лета и октября

Провидец сравнил планету с падающим самолётом и предупредил: человечество в опасности. Землетрясения, цунами, извержения — что ждёт Россию и мир?
Новости России

Мать Асылханова раскрыла важную деталь о водителе машины, в которую сел ее сын

Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе Юрге Кемеровской...

Темы

Новости России

В издательстве «Эксмо» прокомментировали иностранное финансирование

Издательская группа «Эксмо-АСТ» официально заявила, что ни издательство «Эксмо», ни приобретённый им актив Popcorn Books не получали иностранного финансирования.
Интересное

Гороскоп на 22 апреля: тайные знаки судьбы для каждого

Астрологический прогноз на 22 апреля 2026 года сулит представителям всех знаков зодиака насыщенный и продуктивный день. Звёзды выстроились в уникальные комбинации, открывая двери для карьерного роста.
Новости России

В Перми пачка с деньгами взорвалась в руках 13-летнего школьника

В Перми произошёл необычный инцидент: подросток получил ожоги после того, как поднял на улице свёрток с деньгами, который оказался химической ловушкой.
Экономика и бизнес

Объём наличных в России вырос на 240 млрд за неделю, установив рекорд года

С 3 по 10 апреля показатель денежной базы в узком определении увеличился на 240 млрд рублей и достиг 20,34 трлн рублей. Это максимальный недельный прирост с начала года.
Новости России

Суд повторно приостановил работу роддома в Новокузнецке после гибели младенцев

Суд признал медицинское учреждение виновным по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
Общество

В Рязани к маю завершат ремонт обрушенного коллектора в Московском районе

В Рязани продолжаются масштабные ремонтные работы по устранению последствий обрушения канализационного коллектора в Московском районе. Специалисты муниципального предприятия «Водоканал города Рязани» ведут работы в круглосуточном режиме.
Происшествия

В рязанской колонии осуждённому пытался пронести спиртное под видом лекарства

В исправительной колонии №2 УФСИН России по Рязанской области сотрудники предотвратили попытку проноса спиртного на территорию учреждения. Нарушение было выявлено во время досмотра вещей посетителя
Общество

В Госдуме предложили включить фитнес-чекап в программу ОМС

Такой фитнес-чекап должен включать: базовую оценку физического состояния, выявление противопоказаний к физическим нагрузкам, проверку состояния сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье