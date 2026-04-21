Бастрыкин поручил проверить детские книги писателя Григория Остера 

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку детских книг писателя Григория Остера. Как сообщает СКР, есть мнение, что произведения автора могут оказывать негативное влияние на несовершеннолетних читателей.

Заявление прозвучало на заседании Координационного совета СК по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов. Участники совета обсуждали рост числа тяжких и особо тяжких преступлений среди несовершеннолетних, а также меры профилактики подростковой преступности, сообщает ведомство.

«Отдельно обсуждалось содержание детской литературы: в качестве негативного примера приведены произведения Григория Остера, содержащие, по мнению участников, сомнительные с педагогической точки зрения установки», — говорится в пресс-релизе Следственного комитета.

В связи с этим Александр Бастрыкин поручил провести проверку книг указанного автора. Также на заседании прозвучало предложение привлекать участников специальной военной операции к обучению и воспитанию детей. Для этого необходимо предусмотреть для ветеранов боевых действий квоты на прохождение педагогической переподготовки.

Григорию Остеру 78 лет. Он писатель, сценарист, драматург и телеведущий, автор таких известных произведений для детей, как «Бабушка удава» и «Вредные советы». По его сценариям сняты популярные мультфильмы «38 попугаев», «Котенок по имени Гав» и «Обезьянки младшего возраста». В 2004 году Остер стал одним из создателей детского сайта президента России и до сих пор указан там как автор текстов, сообщает «Интерфакс».