Алексей Асылханов, фото: Минобороны РФ
Новости России

Сестра Героя России Асылханова ответила на вопрос о его врагах

Никита Рязанцев
У Героя России Алексея Асылханова, пропавшего в городе Юрге Кемеровской области, не было врагов или недоброжелателей, заявила в беседе с «АиФ» его младшая сестра Рената.

По ее словам, 23-летний брат всегда старался быть доброжелательным и дружелюбным со всеми, кто его окружал.

«Алексей у нас очень добрый и отзывчивый парень. Всегда помогал, самый лучший братик на самом деле. С семьей всегда отношения были очень хорошие», — рассказала Рената.

Молодого человека не видели с 3 апреля. По словам супруги, он сообщил ей, что отправился на работу в Юргинский техникум агротехнологий и сервиса, но там он так и не появился. Вскоре в СМИ распространилась информация, что участника СВО могли похитить.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, расследование продолжается, но каких-либо подробностей о его ходе пока что нет. По одной из версий, на улице около военного остановился автомобиль, он поздоровался с водителем, после чего сел в машину. Затем его след пропал.

Асылханов стал Героем России после того, как уничтожил в зоне спецоперации 15 танков и 50 бронемашин противника. В результате ранения он потерял ногу.

