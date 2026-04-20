Офтальмолог Коновалов назвал цвета одежды, которые защитят от укусов комаров

В эфире программы «Жить здорово!» (16+) на 1tv.ru врач-офтальмолог, профессор Михаил Коновалов поделился интересными наблюдениями о том, как выбор цвета одежды может повлиять на вероятность укусов комаров.

По словам специалиста, насекомые чаще реагируют на тёмные и насыщенные оттенки. К наиболее привлекательным для комаров цветам относятся: красный, бордовый, чёрный. Это связано с особенностями зрительного восприятия насекомых: тёмные объекты они замечают лучше и чаще воспринимают как потенциальную цель.

Для снижения риска укусов профессор Коновалов рекомендует выбирать одежду светлых и холодных оттенков. Комары меньше интересуются такими цветами, как: белый, зелёный, синий, фиолетовый. Предпочтение более светлой и спокойной цветовой гаммы способно сделать человека менее заметным для комаров и снизить риск их атак.

Таким образом, чтобы защититься от назойливых насекомых, стоит пересмотреть гардероб в пользу светлых тонов, особенно в сезон активности комаров.