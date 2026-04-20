В ночь на 20 апреля юг России вновь оказался под ударом беспилотников. Цели — Севастополь и Туапсе. Сообщается о разрушениях и пострадавших. По данным источников, использовались дроны, произведённые на европейских предприятиях. Их наведение обеспечивал разведывательный самолёт НАТО, который находился в воздушном пространстве Турции.

Как пояснил член президиума организации «Офицеры России» Левон Арзанов, Москва заранее предупреждала о таких рисках. Минобороны РФ ранее опубликовало перечень европейских заводов, выпускающих беспилотники для ВСУ. В списке — предприятия из Германии, Литвы, Латвии, Чехии, Польши и Турции. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев тогда назвал эти объекты потенциальными целями.

Продолжение после рекламы

Эксперт считает, что сигнал остался без ответа. По его словам, Запад не отреагировал на предупреждение и продолжил поддержку Украины.

Арзанов уверен: ситуация развивается по нарастающей. Он утверждает, что без ударов по логистике — портам, аэропортам, мостам — изменить баланс не получится. В противном случае, добавил он, последствия для России могут оказаться негативными.

По мнению эксперта, действия Киева и его союзников носят системный характер. Речь идёт о заранее спланированной кампании. Он также заявил, что интенсивность атак будет расти. В такой ситуации, считает Арзанов, Москва должна перейти к более жёстким шагам и нанести удары по центрам принятия решений.

«Игры закончились, — говорит полковник. — Лично моё мнение: надо наносить массированные удары, возможно, с применением более сильного вооружения и полностью уничтожить режим Зеленского. Он доказал свою недоговороспособность. Эти боевые действия надо заканчивать победой. Топтаться на месте — себе дороже».