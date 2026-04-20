Народный артист РФ Сергей Стадлер умер на борту самолета, экстренно севшего в Румынии

Российская культура лишилась одного из самых ярких представителей. Умер Сергей Стадлер — скрипач, дирижер и педагог, народный артист России.

Музыканту стало плохо во время рейса из Петербурга в Стамбул. Экипаж принял решение срочно посадить самолет в Румынии. Врачи поднялись на борт и начали реанимацию, но спасти артиста не удалось.

Продолжение после рекламы

Сергею Стадлеру было 63 года. Он возглавлял Симфонический оркестр Санкт-Петербурга, руководил «Петербург-концертом» и активно выступал на международной сцене.

Стадлер родился в Ленинграде в музыкальной семье. Скрипку освоил еще в детстве, затем окончил консерваторию, где позже сам преподавал. В 2008–2011 годах он возглавлял это учебное заведение.

Как подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, страна потеряла выдающегося музыканта с мировым именем, чье творчество и вклад в культуру останутся значимыми для многих поколений.