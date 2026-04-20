В Ozon и Wildberries проверяют пюре HiPP после сообщений о крысином яде за рубежом

В связи с информацией о возможном обнаружении следов крысиного яда в баночках с детским пюре бренда HiPP в Австрии российские маркетплейсы Ozon и Wildberries усилили контроль за безопасностью продукции. Об этом сообщает издание 360.ru.
В пресс-службе Ozon сообщили, что все товары детского питания бренда HiPP, представленные на платформе, поставляются официальным дистрибьютором — компанией ООО «ХИПП РУСЬ». Вся продукция производится на заводе в Калининграде и не импортируется из-за рубежа.
В пресс-службе объединённой компании Wildberries и Russ также подтвердили, что проводят проверку детского питания HiPP на предмет выявления некачественных партий.
Ранее агентство Reuters сообщило, что полиция Австрии обнаружила следы крысиного яда в баночках с овощным пюре HiPP для младенцев. Правоохранители не исключают, что вещество было добавлено намеренно.