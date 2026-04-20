В Ozon и Wildberries проверяют пюре HiPP после сообщений о крысином яде за рубежом

Анастасия Мериакри
В связи с информацией о возможном обнаружении следов крысиного яда в баночках с детским пюре бренда HiPP в Австрии российские маркетплейсы Ozon и Wildberries усилили контроль за безопасностью продукции. Об этом сообщает издание 360.ru.

В пресс-службе Ozon сообщили, что все товары детского питания бренда HiPP, представленные на платформе, поставляются официальным дистрибьютором — компанией ООО «ХИПП РУСЬ». Вся продукция производится на заводе в Калининграде и не импортируется из-за рубежа.

«При получении рекомендаций от поставщика или регуляторов готовы принять меры, вплоть до временной блокировки карточек товара», — подчеркнули в компании.

В пресс-службе объединённой компании Wildberries и Russ также подтвердили, что проводят проверку детского питания HiPP на предмет выявления некачественных партий.

«Маркетплейс уделяет внимание безопасности и качеству продукции, представленной на витрине», — отметили представители компании.

Ранее агентство Reuters сообщило, что полиция Австрии обнаружила следы крысиного яда в баночках с овощным пюре HiPP для младенцев. Правоохранители не исключают, что вещество было добавлено намеренно.

