Юрист разъяснил, при каком долге могут запретить выезд за границу

Юрист Илья Русяев в интервью для «Москва 24» разъяснил, при каких условиях долг может стать основанием для ограничения выезда гражданина за пределы России.

По словам эксперта, для ряда категорий задолженностей действует минимальный порог — 10 тысяч рублей. К ним относятся: алименты, возмещение вреда здоровью, компенсации в связи со смертью кормильца, имущественный ущерб или моральный вред, связанный с преступлением.

Для других видов долгов (налоги, штрафы ГИБДД, услуги ЖКХ, кредиты) стандартный порог составляет 30 тысяч рублей. Однако, если гражданин не погасит задолженность в течение двух месяцев после окончания срока добровольного погашения, минимальный порог также снижается до 10 тысяч рублей.

Русяев подчеркнул, что ни один долг не закрывает выезд автоматически. Ограничение вводится только после того, как судебный пристав в рамках исполнительного производства выносит отдельное постановление о запрете на выезд.

«Ограничение появляется только тогда, когда судебный пристав в рамках уже возбужденного исполнительного производства выносит отдельное постановление о запрете. Узнать о его наличии можно с помощью «Банка данных исполнительных производств» на сайте Федеральной службы судебных приставов», – отметил Русяев.

Если вы обнаружили долг и оплатили его, это не гарантирует немедленного снятия запрета. Даже наличие квитанции или копии постановления о снятии ограничения не даёт права на выезд. Данные должны обновиться в системе пограничного контроля, что может занять до одного рабочего дня.