В твороге от двух белорусских производителей нашли токсическое вещество

Россельхознадзор ввёл режим усиленного лабораторного контроля для продукции белорусских предприятий ЗАО «Смолевичи Молоко» и ОАО «Савушкин продукт». Эти компании входят в крупные агропромышленные группы «Серволюкс» и «Санта». Решение принято после того, как в твороге были обнаружены следы альбендазола сульфона — метаболита ветеринарного препарата, используемого для лечения животных.

Остаточное содержание альбендазола сульфона выявлено в ходе мониторинговых исследований молочной продукции, поступающей на российский рынок. По всем случаям Россельхознадзор уже направил уведомления в ветеринарную службу Белоруссии с требованием принять меры для предотвращения подобных нарушений.

Альбендазол сульфон — это один из основных продуктов распада альбендазола, антигельминтного препарата, широко применяемого в ветеринарии. Его наличие в молоке после лечения животных небезопасно для здоровья человека.

В чём опасность?

Токсическое воздействие: накопление альбендазола и его метаболитов в организме может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, аллергическим реакциям и, в редких случаях, к изменениям в составе крови.

Гепатотоксичность: препарат способен повышать уровень печёночных ферментов, что свидетельствует о токсическом воздействии на печень при регулярном употреблении продуктов с его остатками.

Альбендазола сульфон может сохраняться в молоке длительное время, поэтому после дегельминтизации животных запрещено использовать их молоко в пищу в течение определённого срока.