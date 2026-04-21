Рязанцы собрали три ведра сморчков в метель

Жители Рязанской области доказали, что для настоящих грибников ни снег, ни метель не помеха. Любители «тихой охоты» поделились в группе «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте фотографиями и впечатлениями от недавнего похода в лес.

«Ну кто сказал, что в метель в лес не ходят? Ещё как ходят! Пусть было холодно рукам, но результат очень порадовал. Кстати, клещей не видела, скорее всего, спрятались», — пишут удачливые грибники.

Улов оказался впечатляющим: три полных ведра сморчков. Собрать такой урожай удалось в Спасском районе, неподалёку от деревни Ужалье.

В комментариях под постом обсуждают, стоит ли ходить за грибами в такую снежную погоду. Один из пользователей пишет:

«Это у вас снега нет, у нас сантиметров 20–25!»

На что получил ответ:

«Ну, у нас утром прилично было, к обеду почти всё растаяло. Осталось, конечно, немного, но не 20 см».

Этот случай в очередной раз подтверждает, что сезон азарт грибников не зависит от погоды.