Погода

Метеоролог рассказал, когда в Рязань вернётся весна

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Снежный циклон накрыл Рязанскую область и не спешит уходить. Метеоролог Роман Степанов опубликовал предварительные итоги этого апрельского сюрприза — и цифры впечатляют. Также он рассказал о скором возвращении весны. 

Сколько снега выпало

Лидер по высоте снежного покрова сегодня —  Рязань: утром здесь намерили 25 сантиметров. На втором месте Елатьма с 16 сантиметрами. Это не просто много — это аномалия для второй половины апреля.

20 апреля по большинству районов области фиксировалось налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Максимальный диаметр нароста достигал 10 миллиметров. Суммарное количество осадков за апрель в Рязани уже превысило месячную норму в полтора раза.

Когда вернётся тепло

Хорошая новость пришла вместе с прогнозом. Начиная с 22 апреля дневные температуры вернутся к отметкам плюс 10 градусов и выше. По ночам местами ещё возможен слабый минус, но это уже не страшно: выпавший снег растает быстро и полностью.

Такие снежные приключения во второй половине апреля — редкость, но никакая не катастрофа. Как метко заметил один из подписчиков метеоролога: главное, чтобы подобное не повторилось в мае.

