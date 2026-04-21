Фото: t.me/prokrzn
Общество

Рязанец пожаловался на работодателя, прокуратура приняла жёсткие меры

Алексей Самохин
Прокуратура Московского района Рязани провела проверку по обращению работника коммерческой фирмы и выявила нарушения его прав. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Установлено, что трудовой договор, заключённый с заявителем, не содержит его подписи, также отсутствует подтверждение получения второго экземпляра документа. Кроме того, не разработаны и не утверждены локальные нормативные акты: правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, график отпусков и положение, регулирующее индексацию заработной платы сотрудников в связи с ростом цен на товары и услуги. 

В связи с выявленными нарушениями руководителю организации внесено представление, в отношении коммерческого директора возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ, ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

