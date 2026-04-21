Фото: РЕН ТВ
Новости России

«КП»: виновница ДТП с двумя погибшими в Москве скрутила номера

Никита Рязанцев
Москвичка, устроившая массовую смертельную аварию в центре Москвы, незадолго до ДТП скрутила номера со своего «Мерседеса», пишет «КП».

В понедельник 29-летняя девушка на иномарке протаранила на Садовом кольце несколько машин и электровелосипед, погибли два человека. Виновницу аварии уже арестовали. Возбуждено уголовное дело.

«За руль она села пьяной, а перед этим скрутила номера со своей машины», — говорится в статье.

Выяснилось, что авария произошла на Садово-Черногрязской улице, в районе метро «Красные ворота». Иномарка ехала со скоростью более 100 километров в час по выделенной полосе, догнала курьера на электровелосипеде и пошла на таран.

Затем машина сменила траекторию и через четыре полосы полетела в сторону встречки. Там «Мерседес» врезался в несколько автомобилей. Многие из них не подлежат восстановлению. Остановить черную иномарку смог только каменный парапет клумбы на тротуаре.

«Выглянули в окно, а там всполохи пламени, «молнии» сверкают — электрика в разбитых машинах коротила. На тротуаре тело курьера убитого лежало в таком неестественном положении, кажется, ему все кости переломало», — рассказал один из очевидцев.

Сама виновница аварии сейчас лечится в больнице. Ей грозит до 15 лет колонии.

