Ушел из жизни легендарный лётчик Кашин, предотвративший захват самолета в 1973 году

20 апреля перестало биться сердце Ивана Андреевича Кашина — легендарного советского летчика, Героя Советского Союза, почетного гражданина города Брянска, сообщает правительство Брянской области.

Иван Андреевич родился 2 января 1937 года в деревне Сахаровка Елецкого района Воронежской области. С юных лет он связал свою судьбу с авиацией: окончил Сасовское летное училище гражданской авиации, после чего был направлен в Брянский авиаотряд.

В 1973 году Иван Кашин проявил исключительное мужество. Во время рейса на самолете Як-40 террористы попытались захватить воздушное судно. Благодаря хладнокровию и профессионализму командира, был подан сигнал бедствия, а в сложных погодных условиях совершена вынужденная посадка в Москве. В результате спецоперации экипаж и пассажиры были спасены, а террористы нейтрализованы.

За этот подвиг 19 декабря 1973 года Ивану Андреевичу Кашину было присвоено звание Героя Советского Союза.

В последние годы жизни Иван Андреевич активно занимался патриотическим воспитанием молодежи, поддерживал тесные связи с Дятьковским кадетским корпусом авиации, который носит его имя.

Прощание с Иваном Андреевичем Кашиным состоится 23 апреля в 11:00 в Брянском театре драмы им. А. К. Толстого.

Светлая память о мужественном и достойном гражданине навсегда останется в сердцах земляков и всех, кто его знал.