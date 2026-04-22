В результате атаки беспилотников ВСУ в Сызрани частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Об этом ночью 22 апреля сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

По словам чиновника, экстренные службы сумели спасти из-под завалов четырёх человек, в том числе ребёнка. На месте работает 9 бригад скорой помощи, 3 бригады центра медицины катастроф.

Кадры с места ЧП опубликовала пресс-служба МЧС России. Сообщается, что под завалами могут оставаться еще четверо, включая ребёнка. Сейчас обрушившиеся конструкции дома разбирают, спасатели ищут людей.

Жильцов уцелевших подъездов эвакуировали, для них развернули пункт временного размещения.

«Спасенным оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Поисковые работы продолжаются», — написал Вячеслав Федорищев.

По обновлённым данным МЧС, на месте работают более 300 специалистов и свыше 80 единиц техники

Дополнительно на место происшествия следуют 55 специалистов Волжского спасательного центра МЧС России и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области.