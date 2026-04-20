Сергей и Ирина Усольцовы, фото vk.com/mu30042016
Новости России

Волонтер объяснила, почему новые поиски Усольцевых не дали результата

Никита Рязанцев
Выезд спасателей в тайгу на поиски семьи Усольцевых нельзя считать возобновлением активной фазы поисков, это были лишь подготовительные работы, рассказала телеканалу «360» доброволец пресс-службы отряда «ЛизаАлерт» в Красноярском крае Серафима Чооду.

В понедельник появилась информация, что участники поискового отряда «Спасатель» за три дня обследовали на снегоходах и пешком 120 километров горно-таежной местности и автомобильных дорог, но не нашли следов пропавшей семьи.

«Выезд — это не возобновление активной фазы поисков. Он необходим, чтобы определить дальнейший формат объема работ», — пояснила Чооду.

Также стало известно, что поиски возобновили по запросу следователей, перед этим они запустили беспилотники, чтобы проверить их эффективность для обследования местности.

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали уже более полугода назад. Семья отправилась в однодневный поход в Партизанском районе Кутурчинского Белогорья и не вернулась. За шесть месяцев поисков следствие не нашло ни единой зацепки.

Официальная версия трагедии — несчастный случай. Также правоохранители прорабатывали криминальные сценарии и гипотезу о намеренном исчезновении.

Зимой поиски пришлось остановить. В феврале и марте в горах держалась тяжелая погода: сильный ветер, снег, опасные маршруты. Возобновить операцию планируют в мае.

