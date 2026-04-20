Циклоны не отступают: в Центральной России до конца недели ожидаются дожди и похолодание

В ближайшее время устойчивой тёплой погоды в Москве и Подмосковье не предвидится. Вторая декада апреля будет по-настоящему осенней: пасмурное небо и осадки различной интенсивности продержатся до конца недели. Такой прогноз в беседе с «Вечерней Москвой» озвучила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам метеоролога, понедельник, 20 апреля, стал самым неоднозначным днём. Ожидаются осадки в смешанной фазе: в столице будет идти дождь, а на востоке Подмосковья из-за прохождения холодного атмосферного фронта не исключён даже мокрый снег.

В последующие дни характер осадков изменится. Со вторника по пятницу в Центральной России будут идти кратковременные или умеренные дожди. Они не будут слишком сильными, но зонт всё же стоит держать под рукой. Единственным днём без существенных осадков станет среда, 22 апреля.

Самым тёплым днём недели обещает стать именно среда, 22 апреля. Ночью температура будет колебаться от 0 до +2°C. Днём столбики термометров поднимутся до +10…+12°C.

Однако, как подчеркнула Татьяна Позднякова, даже это потепление будет кратковременным и не дотянет до климатической нормы, отставая от неё на 2–3 градуса.

Причиной такого неустойчивого и прохладного периода является череда активных циклонов.

«Они активно атакуют европейскую часть России, принося с собой ветреную погоду, дожди и колебания температур. Пока их не сменит антициклон, ждать устойчивой тёплой и сухой погоды в столичном регионе не стоит», — пояснила эксперт.

