В Рязани из-за снега произошёл обрыв контактной сети на улице Чкалова

Сегодня вечером, в 19:05, в Рязани было нарушено движение троллейбусов. Причиной стал обрыв контактного провода на улице Чкалова, вызванный налипанием мокрого снега.

Аварийный участок находится между кондитерской фабрикой и заводом ЖБИ. Протяжённость повреждённой линии составляет около 700 метров, при этом обрыв зафиксирован сразу в нескольких местах.

В настоящее время два троллейбуса 5-го маршрута продолжают работу, используя автономный ход. По предварительным оценкам специалистов, для полного устранения неисправности потребуется около 3 часов.

В связи с этим пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Горожанам рекомендуют по возможности выбирать альтернативные маршруты следования.