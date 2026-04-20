В Рязани из-за снега произошёл обрыв контактной сети на улице Чкалова

Сегодня вечером, в 19:05, в Рязани было нарушено движение троллейбусов. Причиной стал обрыв контактного провода на улице Чкалова, вызванный налипанием мокрого снега.
Аварийный участок находится между кондитерской фабрикой и заводом ЖБИ. Протяжённость повреждённой линии составляет около 700 метров, при этом обрыв зафиксирован сразу в нескольких местах.
В настоящее время два троллейбуса 5-го маршрута продолжают работу, используя автономный ход. По предварительным оценкам специалистов, для полного устранения неисправности потребуется около 3 часов.
В связи с этим пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Горожанам рекомендуют по возможности выбирать альтернативные маршруты следования.