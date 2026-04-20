Фото со страницы Елены Сорокиной ВКонтакте
Общество

«Без неё я себя не мыслю»: ради любви москвич переехал в Рязань

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязани стало на одну счастливую семью больше! Руководитель рязанского ЗАГСа Елена Сорокина с радостью делится историей любви, которая началась на шумном празднике, а привела к созданию крепкого союза и даже смене города.

Алексей, коренной москвич, переехал в Рязань ради любви. Год назад на дне рождения общего друга он познакомился с Екатериной. Алексей шутит, что «без игристого, конечно, не обошлось», но именно Катя поразила его в самое сердце.

«Что-то щёлкнуло. Без Кати я себя уже не мыслил», — признаётся он.

Продолжение после рекламы

После той встречи последовало первое свидание, затем второе, и вскоре молодые люди поняли, что не могут друг без друга.

В декабре Алексей решил не ходить вокруг да около и задал прямой вопрос: «Выйдешь за меня? Да или нет?» Эмоции захлестнули обоих. Первое слово было «нет», но тут же прозвучало уверенное «да»! Влюблённые, они такие…

На вопрос о дальнейших планах Алексей, не задумываясь, отвечает с юмором и серьёзностью одновременно: «Будем поднимать демографию!»

Поздравляем молодожёнов! Пусть ваши эмоции всегда будут такими же яркими и светлыми, как в день регистрации брака.

Популярные материалы

Новости России

Актёр Владислав Бенграф два дня жил у тёщи перед трагедией — SHOT

По данным журналистов, которые ссылаются на близких пары, в последние месяцы Евгения терпела нестабильное поведение Владислава: он то ссорился с ней и жаловался, то просил прощения. Как говорят знакомые девушки, в какой-то момент ей это надоело, и она выгнала мужа.
Интересное

«Неужели президент не понимает»: тревожное предсказание старца Гурьянова начало сбываться

«Псковский чудотворец» полвека назад видел события сегодняшних дней. И предсказал, чем закончатся для России трудности.
Новости России

Участник СВО назвал ключ к разгадке исчезновения Героя России Асылханова

Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе Юрге Кемеровской...
Происшествия

SHOT: Актёр Владислав Бенграф и его супруга Евгения зарезали друг друга в Мытищах

Владислав Бенграф — артист театра «ФЭСТ», играл в спектаклях «Сирано де Бержерак», «Мафиози» и других. Его жена Евгения работала заведующей гримёрным цехом в том же театре.
Новости России

Генерал Липовой рассказал, откуда запустили дроны по Туапсе 

В Туапсе после ночной атаки дронов погиб человек, еще один получил травмы. Эксперт заявил, что беспилотники могли стартовать с расстояния до 2 тысяч километров. Это расширяет зону риска для южных регионов.

Темы

Погода

Циклоны не отступают: в Центральной России до конца недели ожидаются дожди и похолодание

В ближайшее время устойчивой тёплой погоды в Москве и Подмосковье не предвидится. Вторая декада апреля будет по-настоящему осенней: пасмурное небо и осадки различной интенсивности продержатся до конца недели.
Общество

В Рязани из-за снега произошёл обрыв контактной сети на улице Чкалова

Сегодня вечером, в 19:05, в Рязани было нарушено движение троллейбусов. Причиной стал обрыв контактного провода на улице Чкалова, вызванный налипанием мокрого снега.
Общество

Иерей Павел Плятов отстранён от служения в Рязанской области за недостойное поведение

20 апреля епископ Скопинский и Шацкий Питирим подписал указ о временном отстранении иерея Павла Плятова от священнослужения. Решение будет действовать до вынесения окончательного вердикта Церковным судом.
Общество

В Рязани назвали лучшие школы по итогам олимпиад

В список вошли 69 образовательных учреждений, которые оценивались по количеству учеников, ставших призёрами.
Происшествия

На пожаре в Рязанской области погиб мужчина, ребенка удалось спасти

В период с 13 по 19 апреля на территории Рязанской области было зарегистрировано 18 пожаров. Ситуацию прокомментировали в региональном МЧС.
Медицина

В Рязани врачи удалили из желудка подростка 20-сантиметровый комок хурмы

В Рязанской областной детской клинической больнице им. Н. В. Дмитриевой провели уникальную операцию. Врачи извлекли из желудка 15-летней девочки инородное тело длиной около 20 сантиметров.
Новости России

В Подмосковье скончался самый известный двойник Аллы Пугачёвой Алексей Золотов

Трагедия произошла днём 18 апреля в посёлке Богородское. Родные забеспокоились, когда Золотов несколько часов не выходил на связь. Когда они вошли в квартиру, то обнаружили его лежащим в луже холодной воды без сознания.
Общество

Предприятия МЖД приняли участие в ярмарке трудоустройства в Рязанской области

Представители кадрового блока МЖД рассказали посетителям об основных видах деятельности структурных подразделений, имеющихся вакансиях, условиях оплаты труда и премирования, а также о возможности пройти обучение или профессиональную переподготовку за счет работодателя.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье