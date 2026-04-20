«Без неё я себя не мыслю»: ради любви москвич переехал в Рязань

В Рязани стало на одну счастливую семью больше! Руководитель рязанского ЗАГСа Елена Сорокина с радостью делится историей любви, которая началась на шумном празднике, а привела к созданию крепкого союза и даже смене города.

Алексей, коренной москвич, переехал в Рязань ради любви. Год назад на дне рождения общего друга он познакомился с Екатериной. Алексей шутит, что «без игристого, конечно, не обошлось», но именно Катя поразила его в самое сердце.

«Что-то щёлкнуло. Без Кати я себя уже не мыслил», — признаётся он.

После той встречи последовало первое свидание, затем второе, и вскоре молодые люди поняли, что не могут друг без друга.

В декабре Алексей решил не ходить вокруг да около и задал прямой вопрос: «Выйдешь за меня? Да или нет?» Эмоции захлестнули обоих. Первое слово было «нет», но тут же прозвучало уверенное «да»! Влюблённые, они такие…

На вопрос о дальнейших планах Алексей, не задумываясь, отвечает с юмором и серьёзностью одновременно: «Будем поднимать демографию!»

Поздравляем молодожёнов! Пусть ваши эмоции всегда будут такими же яркими и светлыми, как в день регистрации брака.