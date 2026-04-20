Иерей Павел Плятов отстранён от служения в Рязанской области за недостойное поведение

20 апреля епископ Скопинский и Шацкий Питирим подписал указ о временном отстранении иерея Павла Плятова от священнослужения. Решение будет действовать до вынесения окончательного вердикта Церковным судом.

Как указано в официальном документе, опубликованным на сайте Скопинской епархии, причиной такого решения стало «поведение, недостойное священного сана».

В церковной практике эта формулировка применяется в случаях, когда действия священнослужителя вступают в противоречие с нормами христианской морали и каноническими правилами Русской православной церкви.

В настоящее время дело передано на рассмотрение в Церковный суд, который и определит дальнейшую судьбу иерея Павла Плятова. До вынесения решения он не имеет права совершать богослужения и исполнять иные священнические обязанности.