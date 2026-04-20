В Рязани назвали лучшие школы по итогам олимпиад

На сайте «Олимпиады школьников» опубликовали рейтинг лучших школ Рязанской области по результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2025–2026 учебного года. В список вошли 69 образовательных учреждений, которые оценивались по количеству учеников, ставших призёрами.

Первое место уверенно заняла школа №14 — её воспитанники завоевали 218 призовых мест, что стало абсолютным рекордом среди всех участников. Вторую строчку занял лицей №52 со 131 призёром.

Замыкает тройку лидеров лицей №4, где 115 учеников добились успеха на олимпиаде. Четвертое место заняла гимназия №5 (113 призёров).

В остальных школах региона количество призёров не превысило 100 человек. При этом стоит отметить, что некоторые учебные заведения, такие как Центральная школа, школы № 20, 29, 30, 32 и 49, подготовили всего по одному призёру, что также является важным достижением для этих коллективов.