На пожаре в Рязанской области погиб мужчина, ребенка удалось спасти

В период с 13 по 19 апреля на территории Рязанской области было зарегистрировано 18 пожаров. Ситуацию прокомментировали в региональном МЧС.

За неделю произошло 12 техногенных пожаров, 3 загорания мусора, 3 загорания сухой травы. В результате этих инцидентов огнём были уничтожены или повреждены 5 строений и 2 единицы техники.

Продолжение после рекламы

13 апреля в городе Спасск-Рязанский произошёл пожар в двухэтажном здании. В огне погиб мужчина 1975 года рождения. Благодаря оперативным действиям спасателей из горящего дома удалось вывести троих человек, в том числе одного ребёнка.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и осторожного обращения с огнём.