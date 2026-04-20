В Рязани врачи удалили из желудка подростка 20-сантиметровый комок хурмы

В Рязанской областной детской клинической больнице им. Н. В. Дмитриевой провели уникальную операцию. Врачи извлекли из желудка 15-летней девочки инородное тело длиной около 20 сантиметров.

Юная пациентка поступила в больницу с жалобами на сильные боли в животе, тошноту и полное отсутствие аппетита. Как выяснилось, недомогание началось после того, как девочка съела за один раз более 1 килограмма хурмы.

В ходе обследования врачи диагностировали фитобезоар. Это плотное инородное тело, которое формируется в желудке из непереваренных растительных волокон. В данном случае «строительным материалом» послужила хурма.

Заведующий детским хирургическим отделением Олег Ларькин пояснил, что фитобезоар не растворяется под действием желудочного сока. Если вовремя не удалить такое образование, оно может привести к серьёзным осложнениям, включая непроходимость кишечника.

Хирургам удалось успешно провести операцию и извлечь инородное тело. В настоящее время состояние девочки удовлетворительное, она выписана домой под наблюдение врачей.

Медики напоминают о важности умеренности в употреблении вяжущих фруктов, таких как хурма и груши, особенно в больших количествах.