В Подмосковье скончался самый известный двойник Аллы Пугачёвой Алексей Золотов

В Подмосковье на 58-м году жизни скончался Алексей Золотов — самый известный двойник и пародист Аллы Пугачёвой. Об этом сообщает канал SHOT в MAX.

По предварительным данным, причиной смерти стали осложнения, вызванные хроническими заболеваниями: сахарным диабетом, болезнями сердца и почек, а также пневмонией.

Трагедия произошла днём 18 апреля в посёлке Богородское. Родные забеспокоились, когда Золотов несколько часов не выходил на связь. Когда они вошли в квартиру, то обнаружили его лежащим в луже холодной воды без сознания. На кухне был открыт кран. Несмотря на оперативно вызванную скорую помощь, спасти артиста не удалось.

Алексей Золотов был не просто пародистом, но и настоящим популяризатором творчества Аллы Пугачёвой. Он считался одним из самых узнаваемых её двойников и регулярно выступал в знаменитом образе.

Кроме того, Золотов был инициатором и организатором фестиваля «Пугачёвская весна», который объединял поклонников певицы. В этом году стало известно об отмене мероприятия.

Помимо сценической деятельности, Алексей Золотов имел профессию психолога и верил в силу музыки, пытаясь с помощью песен помогать людям справляться с трудностями.