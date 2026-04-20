Предприятия МЖД приняли участие в ярмарке трудоустройства в Рязанской области

Предприятия Московской железной дороги приняли участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства. Встречи с соискателями прошли в Рязани и Ряжске.

Представители кадрового блока МЖД рассказали посетителям об основных видах деятельности структурных подразделений, имеющихся вакансиях, условиях оплаты труда и премирования, а также о возможности пройти обучение или профессиональную переподготовку за счет работодателя.

Продолжение после рекламы

Наиболее востребованными специальностями на железной дороге в Рязанской области являются монтёр пути, дежурный по переезду, дежурный по станции, слесарь по ремонту подвижного состава, машинист крана, осмотрщик-ремонтник вагонов, электромеханик.

В случае трудоустройства работники обеспечиваются всеми социальными гарантиями, которые включают бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение, предоставление мест для детей в ведомственных садах и детских оздоровительных лагерях, бесплатный проезд в пригородных поездах от дома к месту работы и один раз в год на поезде дальнего следования в любом направлении. В компании реализуется система наставничества и адаптации для вновь устроенных работников.