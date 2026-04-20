В Совфеде предложили пересмотреть процедуру развода в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за реформирование бракоразводного процесса в России. По её мнению, процедура должна стать более взвешенной и ответственной, чтобы минимизировать негативные последствия, в первую очередь для детей.

«Женщина приходит делать аборт, а вот неделя тишины, работают психологи, врачи, объясняют, что если она сделает [аборт], она всю жизнь будет жалеть. Также и к бракоразводному процессу надо относиться. Ну, погорячились, поссорились, а страдают-то дети», — заявила спикер СФ.

В качестве примера Матвиенко привела опыт Франции и Великобритании, где процедура развода может занимать два года и более.

«У нас пришли, написали заявление <…> и свободны. Так не может быть, так не должно быть», – подчеркнула она.

Кроме того, председатель верхней палаты парламента обратила внимание на проблему фиктивных разводов. По её словам, в некоторых регионах система детских выплат создаёт стимулы для пар формально расторгать брак ради получения дополнительных пособий от государства.

В 2024 году в России было зарегистрировано 644 500 разводов. При этом в 2025 году Росстат перестал публиковать открытые данные о количестве браков и разводов.

По материалам Ведомостей