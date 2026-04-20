В Рязани запустили оплату парковки через мессенджер MAX

Жители и гости Рязани теперь могут оплачивать парковочные места с помощью нового удобного сервиса — бота в мессенджере MAX. Это нововведение призвано сделать процесс оплаты парковки быстрее и проще.
Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо предварительно зарегистрироваться в приложении. Подробная пошаговая инструкция по настройке и оплате через бота доступна по ссылке.
Напоминаем основные правила работы платных парковок в городе:
- Время работы: с понедельника по пятницу, с 08:00 до 18:00.
- Срок оплаты: внести плату необходимо в течение 15 минут после остановки автомобиля.
Дополнительную информацию о проекте, тарифах и способах оплаты можно найти на официальном сайте «Парковочное пространство Рязани».