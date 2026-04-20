Директор рязанского предприятия задолжал сотрудникам 3 миллиона рублей по зарплате

В Рязани возбудили уголовное дело в отношении директора предприятия розничной торговли. Его обвиняют в невыплате заработной платы сотрудникам.

Руководитель следственного управления СК России по Рязанской области Олег Васильев провёл личный приём работников предприятия с помощью видеоконференцсвязи. Люди пожаловались, что им не платят зарплату.

Продолжение после рекламы

Следствие установило, что директор, имея возможность рассчитаться с сотрудниками, не выплатил зарплату 17 работникам. Задолженность накопилась за период с января 2025 по февраль 2026 года и составила около 3 миллионов рублей.

По итогам личного приёма и по поручению руководителя управления Рязанский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»).

Сейчас следователи изучают финансовую деятельность компании, проводят необходимые следственные действия, принимают меры, чтобы погасить задолженность перед работниками.