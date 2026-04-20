Жителям Рязанской области рассказали, как вернуть часть средств за путёвку в лагерь

Жители Рязанской области имеют право на получение компенсации за самостоятельно приобретённые путёвки в детские оздоровительные лагеря. Эта мера поддержки позволяет вернуть значительную часть потраченных средств.
Как получить компенсацию
Для оформления выплаты работающим гражданам необходимо выполнить следующие действия:
- Подать заявку на портале «Госуслуги» до 1 мая.
- В течение трёх месяцев после отдыха ребёнка предоставить комплект подтверждающих документов.
- Ожидать решения.
Сумма компенсации зависит от типа лагеря:
- Сезонный лагерь (дневного или круглосуточного пребывания):
обращаться в отдел образования по месту жительства.
размер выплаты — 21 441 рубль.
- Оздоровительное учреждение круглогодичного действия:
обращаться в отдел социальной защиты по месту жительства.
размер выплаты — 27 762 рубля.
- Организации на Черноморском побережье:
размер выплаты — 56 721 рубль.
Важное условие: оздоровительное учреждение должно быть включено в специальный реестр.
В 2025 году этой мерой поддержки воспользовались 117 жителей Рязанской области.
Подробную информацию и консультации можно получить по телефону горячей линии: 8-930-882-76-00.