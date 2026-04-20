Задержанному в Рязани 18-летнему наркокурьеру грозит до 20 лет колонии

В Рязани сотрудники полиции задержали 18-летнего жителя Кораблинского района по подозрению в распространении крупной партии синтетических наркотиков.

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области получили информацию о том, что молодой человек намерен приехать в областной центр за оптовой партией запрещённых веществ. Была разработана специальная операция, в результате которой злоумышленника задержали на улице Грибоедова в момент, когда он забирал из тайника два больших самодельных контейнера.

Экспертиза показала, что в контейнерах находилось 60 маленьких упаковок с двумя видами синтетических наркотиков. Общий вес изъятого вещества составил более 80 граммов.

По предварительным данным, задержанный сам пристрастился к употреблению наркотиков. Чтобы заработать на новую дозу, он устроился «закладчиком» через интернет. Ему поручили забрать наркотики в Рязани и разложить их по тайникам в Скопинском, Пронском, Ряжском и Кораблинском районах. Однако его деятельность была пресечена полицией.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.