Актер Владислав Бенграф публично признавался супруге в любви

Сегодня появилась информация о трагедии в подмосковных Мытищах. В квартире на 16-м этаже погибли 28-летний актер театра драмы и комедии «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его жена Евгения. По имеющимся сведениям, во время ссоры они нанесли друг другу смертельные ранения кухонными ножами.

Мытищинская городская прокуратура взяла под контроль расследование гибели супругов в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба ведомства.

Продолжение после рекламы

По предварительной информации, ночью 19 апреля 2026 года в одной из квартир в Мытищах между супругами произошел конфликт. Сообщается, что причиной ссоры могло стать желание женщины развестись.

Когда на место прибыли правоохранительные органы, в квартире нашли тела мужчины и женщины с колото-резаными ранами в области груди и шеи.

По этому факту следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ход расследования и его результаты находятся на контроле Мытищинской городской прокуратуры.

Не так давно актер публично говорил о своих чувствах к избраннице, которая работала в его театре заведующей гримерным цехом. Владислав публиковал в личном блоге романтические фотографии с женой. 9 мая 2025 года он написал признание, пишет Voice.

«Многие заметили, что я в последнее время изменился. Думаю, пришло время немного объяснить, почему. Всё, что со мной происходит, во многом связано с женщиной, которая рядом со мной на этой фотографии. Она удивительная и делает мою жизнь намного светлее. Каждый день я благодарю судьбу за неё и за то, что однажды проводил её до дома», — написал Бенграф.

Эти слова актер сопроводил снимком. На фото супругов сняли сверху: они лежат на кровати и улыбаются в камеру.

Последняя публикация Владислава датирована 24 марта. Он выложил фотографии с женой, а также снимок, где на его щеке остался след от ее поцелуя. «Весна. ВДНХ. Мы», — подписал он.

Евгения тоже недавно публиковала видео с мужем. Судя по кадрам, супруги отдыхали на природе. Ролик был под песню «Тихий огонек» группы «Високосный год». «Счастливые и отдохнувшие уезжаем. Просто зимняя сказка. Музыкальный ряд, конечно, я подбирала сама», — написала жена актера.

Пользователи оставляют на страницах Евгении и Владислава слова соболезнования. «Что же вы натворили… Вся жизнь была впереди», «Боже мой, как так?! Молодые, красивые… Зачем убивать друг друга? Царства небесного вам», — пишут подписчики.

Актёр Владислав Бенграф последние два дня жил у матери своей жены: Евгения выставила его из дома, потому что устала от постоянных скандалов и собиралась подавать на развод.

По данным журналистов, которые ссылаются на близких пары, в последние месяцы Евгения терпела нестабильное поведение Владислава: он то ссорился с ней и жаловался, то просил прощения. Как говорят знакомые девушки, в какой-то момент ей это надоело, и она выгнала мужа. Владислав переехал к тёще, потому что с собственной матерью у него были сложные отношения.