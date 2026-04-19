Актёр Владислав Бенграф два дня жил у тёщи перед трагедией — SHOT

Актёр Владислав Бенграф последние два дня жил у матери своей жены: Евгения выставила его из дома, потому что устала от постоянных скандалов и собиралась подавать на развод. Об этом сообщает SHOT.

По данным журналистов, которые ссылаются на близких пары, в последние месяцы Евгения терпела нестабильное поведение Владислава: он то ссорился с ней и жаловался, то просил прощения. Как говорят знакомые девушки, в какой-то момент ей это надоело, и она выгнала мужа. Владислав переехал к тёще, потому что с собственной матерью у него были сложные отношения.

Продолжение после рекламы

Накануне вечером Евгения поехала на гендер-пати к подруге. Владислав тоже ушёл из дома тёщи: заехал в театр по поводу нового спектакля, где для него предполагалась роль, а затем собирался встретиться с друзьями. Перед уходом он сказал женщине, что ждать его не нужно, потому что вернётся очень поздно. После этого Бенграф поехал в Мытищи, к супруге. Там между ними снова произошла ссора. По информации SHOT, он взял нож и ударил жену в шею и грудь, а она в ответ нанесла ему несколько ударов в шею. Оба умерли на месте.

Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).