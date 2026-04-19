Стас Пьеха, фото: НТВ
Стас Пьеха рассказал о судьбе своего биологического отца

Отец Стаса Пьехи лишился квартиры в Вильнюсе и теперь живет в государственном доме престарелых. Об этом певец рассказал в эфире программы «Секрет на миллион» (16+).

Выяснилось, что 76-летний Пятрас Герулис лишился жилья после истории с мошенниками. Сейчас он находится в учреждении, где за ним постоянно ухаживают и при необходимости оказывают медицинскую помощь. По словам сына, на условия он не жалуется.

Стас Пьеха рассказал, что до восьми лет считал своим отцом отчима Юрия Быстрова. С биологическим отцом он познакомился уже подростком и с тех пор виделся с ним всего два раза. Певец говорит, что близких отношений между ними так и не появилось, поэтому он обращается к нему по имени.

При этом артист помогал Пятрасу деньгами. Сначала отправлял небольшие суммы, позже стал переводить больше — по 500 долларов. Но, как утверждает Пьеха, деньги уходили не на ремонт квартиры: отец купил музыкальный инструмент и вел беспорядочный образ жизни. В семье из-за этого начались ссоры, и его жена Яна вскоре ушла.

Позже Пятрас пропал. Родные выяснили, что он оказался в больнице после приступа, связанного с диабетом. Врачи привели его состояние в норму, но вскоре он снова исчез. В итоге его нашли в государственном учреждении для пожилых и больных.

Как объяснил певец, квартира была продана при не до конца понятных обстоятельствах. Мошенников нашли, жилье вернули, а самого мужчину определили в пансионат, где за ним постоянно присматривают.

Сейчас Пятрасу 76 лет. Недавно умерла его бывшая жена Яна. Пьеха говорит, что не собирается перевозить отца в Россию и считает, что в нынешних условиях тот чувствует себя нормально.

