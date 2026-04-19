В Рязанской области мужчина сбежал к родителям из-за угроз жены зарубить его топором

В селе Батьки Сасовского района произошёл бытовой конфликт, который едва не закончился трагедией. В полицию обратился 29-летний местный житель с тревожным сообщением: его нетрезвая супруга угрожает зарубить его топором. Мужчине пришлось в страхе покинуть собственный дом и искать спасения на улице.

Сотрудники полиции незамедлительно выехали по указанному адресу. Участковые уполномоченные оперативно восстановили правопорядок, изъяли у 45-летней женщины топор и доставили её в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По предварительной информации, причиной ссоры стала ревность. Вечером в доме супругов были гости. После того как компания разошлась, хозяйка упрекнула мужа в том, что он оказывал знаки внимания одной из приглашённых. Мужчина отрицал свою вину, что привело женщину в ярость. В состоянии алкогольного опьянения она схватила топор, чтобы заставить супруга признаться, и начала угрожать убийством. Испугавшись за свою жизнь, мужчина был вынужден бежать.

После случившегося потерпевший уехал к родителям в соседний район. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.