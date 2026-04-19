SHOT: Актёр Владислав Бенграф и его супруга Евгения зарезали друг друга в Мытищах

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Актёр Владислав Бенграф и его супруга Евгения зарезали друг друга в Мытищах, сообщает SHOT.

По данным СМИ, причиной смертельного конфликта стало решение жены развестись.

Трагедия произошла сегодня в квартире на 16-м этаже на улице Воровского: 23-летняя Евгения разругалась с 28-летним супругом. Артист схватился за нож и ударил жену в шею и грудь, в ответ Евгения ударила его ножом в шею. Для обоих травмы оказались смертельными — они скончались на месте.

Крики услышали соседи, они же вызвали экстренные службы. Дверь в квартиру взломали сотрудники МЧС. Возбуждено два уголовных дела по статье «Убийство», они на контроле подмосковного СК.

Владислав Бенграф — артист театра «ФЭСТ», играл в спектаклях «Сирано де Бержерак», «Мафиози» и других. Его жена Евгения работала заведующей гримёрным цехом в том же театре.

Актёр Владислав Бенграф два дня жил у тёщи перед трагедией — SHOT

Актёр Владислав Бенграф два дня жил у тёщи перед трагедией — SHOT

По данным журналистов, которые ссылаются на близких пары, в последние месяцы Евгения терпела нестабильное поведение Владислава: он то ссорился с ней и жаловался, то просил прощения. Как говорят знакомые девушки, в какой-то момент ей это надоело, и она выгнала мужа.
20 апреля в Рязани отключат цифровое телевидение и радио

Филиал РТРС «Рязанский ОРТПЦ» сообщает о проведении плановых профилактических работ, которые потребуют временного отключения оборудования.
Россия начала готовиться к ударам по Прибалтике, считает эксперт

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что участившиеся случаи пролетов украинских беспилотников через воздушное пространство Финляндии и стран Прибалтики для ударов по российской территории могут квалифицироваться как соучастие в агрессии. В таком случае, по его словам, вступает в силу 51-я статья Устава ООН, дающая право на самооборону.
Зима вернется в Рязанскую область в апреле, ученый назвал даты выпадения снега

В субботу, 18 апреля, погода будет преимущественно облачной, с прояснениями. Вероятен небольшой дождь. Температура днём в Рязани поднимется до +14°C, на востоке области — до +17°C. Это будет последнее относительно тёплое «окно» перед похолоданием.
Актер Владислав Бенграф публично признавался супруге в любви

Сегодня появилась информация о трагедии в подмосковных Мытищах. В квартире на 16-м этаже погибли 28-летний актер театра драмы и комедии «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его жена Евгения. По имеющимся сведениям, во время ссоры они нанесли друг другу смертельные ранения кухонными ножами.
Стас Пьеха рассказал о судьбе своего биологического отца

Отец Стаса Пьехи лишился квартиры в Вильнюсе и теперь живет в государственном доме престарелых. Об этом певец рассказал в эфире программы «Секрет на миллион» (16+).
В Госдуме предложили включать платные услуги сантехников и электриков в платежки ЖКХ

Как отметил депутат, с одной стороны, такой подход может стать дополнительной гарантией качества выполненных работ. С другой — это даст управляющим компаниям дополнительный доход
Налоговая объяснила, кого затронет контроль переводов на карты и почему оценки о 10 млн неверны

ФНС сообщила, что массово следить за переводами на карты не собирается, а разговоры о миллионах людей «под прицелом» не соответствуют действительности. Проверять будут только те операции, в которых видны признаки скрытого дохода.
СК: нацисты уничтожали мирных жителей в годы ВОВ, аналогичные преступления ВСУ расследуются и сегодня

Следственный комитет России заявил о доказанных фактах геноцида в годы Великой Отечественной войны и сообщил о рассмотрении аналогичного дела по событиям в Донбассе. Речь идет о тысячах жертв и десятках судебных решений.
Три человека пострадали во время ракетной атаки по Ростовской области

Во время ракетного удара по Таганрогу пострадали объекты коммерческой инфраструктуры. Загорелись складские помещения. На месте работают экстренные службы, информацию о повреждениях на земле сейчас уточняют.
Стало известно, почему спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых в апреле

История с исчезновением семьи Усольцевых в Красноярском крае до сих пор остаётся одной из самых обсуждаемых и загадочных за последние месяцы. 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в тайге 28 сентября 2025 года.

