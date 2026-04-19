SHOT: Актёр Владислав Бенграф и его супруга Евгения зарезали друг друга в Мытищах

Актёр Владислав Бенграф и его супруга Евгения зарезали друг друга в Мытищах, сообщает SHOT.

По данным СМИ, причиной смертельного конфликта стало решение жены развестись.

Трагедия произошла сегодня в квартире на 16-м этаже на улице Воровского: 23-летняя Евгения разругалась с 28-летним супругом. Артист схватился за нож и ударил жену в шею и грудь, в ответ Евгения ударила его ножом в шею. Для обоих травмы оказались смертельными — они скончались на месте.

Крики услышали соседи, они же вызвали экстренные службы. Дверь в квартиру взломали сотрудники МЧС. Возбуждено два уголовных дела по статье «Убийство», они на контроле подмосковного СК.

Владислав Бенграф — артист театра «ФЭСТ», играл в спектаклях «Сирано де Бержерак», «Мафиози» и других. Его жена Евгения работала заведующей гримёрным цехом в том же театре.