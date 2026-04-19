До 10 см снега может выпасть в Рязанской области 20 апреля

В первой половине апреля Рязанскую область обходили стороной весенние снегопады, и жители успели насладиться по-настоящему тёплой погодой. Однако, по прогнозам синоптиков, везение подходит к концу. Уже в понедельник, 20 апреля, в регион вернётся настоящая зима с обильными осадками и значительным похолоданием. Об этом сообщает руководитель лаборатории геохимии и ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов.

Согласно уточнённым прогнозам, похолодание будет более существенным, чем ожидалось ранее. Весь понедельник Рязанская область окажется практически в эпицентре циклона.

Вечером в воскресенье ожидается дождь. В течение всего понедельника будет идти сильный снег. Важно отметить, что это будет именно «сухой» снег, а не мокрая смесь с дождём.

В Рязани за сутки может выпасть до 10 см снега. На северо-востоке области, по оценкам метеорологов, снежный покров будет ещё выше. Синоптики не исключают, что для расчистки дворов и улиц могут понадобиться лопаты.

Во вторник, 21 апреля, интенсивность снегопада начнёт снижаться и постепенно сойдёт на нет. Однако потепления ждать не стоит. На смену снегу придёт таяние выпавших осадков, а в ночь на среду, 22 апреля, ожидается заморозок. Снег и талые воды подмерзнут, что может создать гололёдную обстановку.

Более устойчивое и уверенное потепление, которое окончательно завершит этот внезапный визит зимы, синоптики прогнозируют не ранее среды.