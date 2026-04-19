Изображение от freepik
Общество

В Госдуме предложили включать платные услуги сантехников и электриков в платежки ЖКХ

Алексей Самохин
Жильцам многоквартирных домов стоит дать возможность оплачивать дополнительные услуги сотрудников управляющих компаний, включая сантехников и электриков, онлайн — по одной квитанции вместе с ежемесячными коммунальными платежами. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия»), уточнив, что эту тему не раз поднимали на встречах с жителями.

«Оплату дополнительных услуг управляющих компаний — например, работ по устранению проблем с электрикой или сантехникой — нужно включить в общую квитанцию с остальными коммунальными платежами, чтобы такую услугу можно было оплатить онлайн», — пояснил он.

Как отметил депутат, с одной стороны, такой подход может стать дополнительной гарантией качества выполненных работ. С другой — это даст управляющим компаниям дополнительный доход, потому что нередко жильцы рассчитываются, скажем, с электриком напрямую, в обход УК, хотя ответственность за последствия затем все равно остается на управляющей компании.

Продолжение после рекламы

Управляющие компании без отдельной доплаты выполняют работы по содержанию и ремонту общедомового имущества — например, стояков водоснабжения и отопления, газопровода и других коммуникаций. А вот установка и ремонт труб, проводки, сантехники и электрики внутри квартиры оплачиваются жильцами отдельно: способ оплаты зависит от конкретной компании и не всегда предусматривает электронный вариант.

Популярные материалы

Новости России

Актёр Владислав Бенграф два дня жил у тёщи перед трагедией — SHOT

По данным журналистов, которые ссылаются на близких пары, в последние месяцы Евгения терпела нестабильное поведение Владислава: он то ссорился с ней и жаловался, то просил прощения. Как говорят знакомые девушки, в какой-то момент ей это надоело, и она выгнала мужа.
Общество

20 апреля в Рязани отключат цифровое телевидение и радио

Филиал РТРС «Рязанский ОРТПЦ» сообщает о проведении плановых профилактических работ, которые потребуют временного отключения оборудования.
Политика

Россия начала готовиться к ударам по Прибалтике, считает эксперт

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что участившиеся случаи пролетов украинских беспилотников через воздушное пространство Финляндии и стран Прибалтики для ударов по российской территории могут квалифицироваться как соучастие в агрессии. В таком случае, по его словам, вступает в силу 51-я статья Устава ООН, дающая право на самооборону.
Погода

Зима вернется в Рязанскую область в апреле, ученый назвал даты выпадения снега

В субботу, 18 апреля, погода будет преимущественно облачной, с прояснениями. Вероятен небольшой дождь. Температура днём в Рязани поднимется до +14°C, на востоке области — до +17°C. Это будет последнее относительно тёплое «окно» перед похолоданием.
Происшествия

SHOT: Актёр Владислав Бенграф и его супруга Евгения зарезали друг друга в Мытищах

Владислав Бенграф — артист театра «ФЭСТ», играл в спектаклях «Сирано де Бержерак», «Мафиози» и других. Его жена Евгения работала заведующей гримёрным цехом в том же театре.

Темы

Новости России

Актер Владислав Бенграф публично признавался супруге в любви

Сегодня появилась информация о трагедии в подмосковных Мытищах. В квартире на 16-м этаже погибли 28-летний актер театра драмы и комедии «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его жена Евгения. По имеющимся сведениям, во время ссоры они нанесли друг другу смертельные ранения кухонными ножами.
Новости России

Новости кино и ТВ

Стас Пьеха рассказал о судьбе своего биологического отца

Отец Стаса Пьехи лишился квартиры в Вильнюсе и теперь живет в государственном доме престарелых. Об этом певец рассказал в эфире программы «Секрет на миллион» (16+).
Происшествия

Новости России

Налоговая объяснила, кого затронет контроль переводов на карты и почему оценки о 10 млн неверны

ФНС сообщила, что массово следить за переводами на карты не собирается, а разговоры о миллионах людей «под прицелом» не соответствуют действительности. Проверять будут только те операции, в которых видны признаки скрытого дохода.
Акценты

СК: нацисты уничтожали мирных жителей в годы ВОВ, аналогичные преступления ВСУ расследуются и сегодня

Следственный комитет России заявил о доказанных фактах геноцида в годы Великой Отечественной войны и сообщил о рассмотрении аналогичного дела по событиям в Донбассе. Речь идет о тысячах жертв и десятках судебных решений.
Новости России

Три человека пострадали во время ракетной атаки по Ростовской области

Во время ракетного удара по Таганрогу пострадали объекты коммерческой инфраструктуры. Загорелись складские помещения. На месте работают экстренные службы, информацию о повреждениях на земле сейчас уточняют.
Акценты

Стало известно, почему спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых в апреле

История с исчезновением семьи Усольцевых в Красноярском крае до сих пор остаётся одной из самых обсуждаемых и загадочных за последние месяцы. 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в тайге 28 сентября 2025 года.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье