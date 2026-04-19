В Госдуме предложили включать платные услуги сантехников и электриков в платежки ЖКХ

Жильцам многоквартирных домов стоит дать возможность оплачивать дополнительные услуги сотрудников управляющих компаний, включая сантехников и электриков, онлайн — по одной квитанции вместе с ежемесячными коммунальными платежами. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия»), уточнив, что эту тему не раз поднимали на встречах с жителями.

«Оплату дополнительных услуг управляющих компаний — например, работ по устранению проблем с электрикой или сантехникой — нужно включить в общую квитанцию с остальными коммунальными платежами, чтобы такую услугу можно было оплатить онлайн», — пояснил он.

Как отметил депутат, с одной стороны, такой подход может стать дополнительной гарантией качества выполненных работ. С другой — это даст управляющим компаниям дополнительный доход, потому что нередко жильцы рассчитываются, скажем, с электриком напрямую, в обход УК, хотя ответственность за последствия затем все равно остается на управляющей компании.

Управляющие компании без отдельной доплаты выполняют работы по содержанию и ремонту общедомового имущества — например, стояков водоснабжения и отопления, газопровода и других коммуникаций. А вот установка и ремонт труб, проводки, сантехники и электрики внутри квартиры оплачиваются жильцами отдельно: способ оплаты зависит от конкретной компании и не всегда предусматривает электронный вариант.