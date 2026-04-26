Молодёжь Рязанской области знакомят с избирательным процессом

На неделе с 13 по 17 апреля Избирательная комиссия Рязанской области продолжила работу по правовому просвещению граждан, акцентировав внимание на молодёжи и основах конституционного строя.

В Сасовском округе для школьников была организована образовательная программа «Мы — будущее России, нам выбирать». В рамках курса учащиеся изучили ключевые аспекты избирательного процесса:

Продолжение после рекламы

Исторические этапы становления избирательной системы в России.

Функции и полномочия избирательных комиссий.

Права и обязанности участников выборов.

Условия приобретения активного избирательного права и перечень необходимых документов.

В рамках рубрики «Избирательная азбука от А до Я» темой недели стала Конституция Российской Федерации. Именно конституционные гарантии обеспечивают легитимность, прозрачность и демократичность избирательного процесса в регионе.