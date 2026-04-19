Фото: Рязанский театр кукол
Общество

В Рязани прошел масштабный культурный субботник с участием театров и музеев

Анастасия Мериакри
18 апреля Рязань превратилась в настоящую творческую мастерскую под открытым небом. В этот день по всему городу прошли масштабные культурные субботники, объединившие сотрудников театров, музеев, филармоний и дворцов культуры. Но это были не просто уборки — это были настоящие праздники, где забота о городе переплелась с искусством, музыкой и хорошим настроением.

Субботник как искусство

В Рязани сотрудники учреждений культуры уже давно стали примером того, как можно делать город не только чище, но и уютнее. Высадка цветов, обновление общественных пространств, наведение порядка на прилегающих территориях — всё это стало доброй традицией. Но в этот раз субботники прошли особенно ярко: с флешмобами, выставками, обменом книг, пленэрами, концертами и даже караоке-субботником.

«Нам песня строить и жить помогает,
Она как друг и зовёт, и ведёт,
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадёт!»

Под эти строки артисты, работники сцены и зрители Рязанского театра драмы дружно взялись за дело. Территория театра и прилегающие улицы преобразились на глазах. В акции приняли участие все — от мала до велика, и каждый внёс свой вклад. Это ещё раз доказало: забота о городе начинается с личного участия.

Творчество и труд — рука об руку

Не менее дружно на уборку вышли сотрудники Рязанской филармонии. Подметая дорожки и убирая листву, они пели песни, заряжаясь энергией и отличным настроением. Теперь филармония — это не только центр высокой культуры, но и символ чистоты.

Коллектив Дворца культуры и искусства снова показал: там, где царит вдохновение, работа идёт легко и весело. Под аккомпанемент эстрадно-духового оркестра артисты подмели территорию, выгребли старую листву, а в завершение субботника хором исполнили знаменитую песню о том, что «тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадёт».

В Музее истории молодёжного движения субботник стал по-настоящему тёплым событием. К уборке присоединились поэты и писатели города. Живое слово, стихи и музыка стали вдохновением для всех участников. Как отмечают сотрудники музея, в этот день удалось создать атмосферу, в которую хочется возвращаться.

Волшебство в театре кукол

Особое место занял субботник в Рязанском театре кукол. Это было по-настоящему волшебно: взрослые убирали территорию, а малыши смотрели спектакль «Теремок». Для детей провели мастер-классы, а ведущим стал сам Петрушка — артист Василий Уточкин.

Участники отмечают: даже дождь не смог испортить праздник — над амфитеатром светило солнце. Вместе справились быстрее, чем шёл спектакль, а территория чистоты заметно расширилась.

Культурный субботник в Рязани показал: когда творчество объединяется с заботой о городе, рождается настоящая магия!

