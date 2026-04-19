ФНС сообщила, что массово следить за переводами на карты не собирается, а разговоры о миллионах людей «под прицелом» не соответствуют действительности. Проверять будут только те операции, в которых видны признаки скрытого дохода. Об этом пишет РБК.

В службе добавили: пока рано говорить о том, сколько людей окажется в «зоне риска». Как именно ФНС будет обмениваться данными с Центробанком, еще не решено: соглашение не подписано, а критерии только готовят.

Продолжение после рекламы

В ведомстве пояснили, что речь идет о законопроекте, который даст ФНС возможность получать от ЦБ сведения об операциях, похожих на предпринимательскую деятельность. Это про ситуации, когда человек регулярно получает деньги от других людей и фактически ведет бизнес без регистрации. Сумма переводов — не главное. Смотреть будут на то, как часто приходят деньги, насколько это похоже на систему, кто именно отправляет, и на другие признаки. По словам налоговой, так проще точнее отделять подозрительные операции.

В ФНС отдельно подчеркнули: заявления экспертов о миллионах граждан под контролем ничем не подтверждены. У сторонних аналитиков нет доступа к данным о переводах, поэтому такие оценки нельзя считать надежными.

Отдельно в службе сказали про обычные бытовые переводы. Деньги от родственников — даже если они приходят часто — под контроль не попадут. Речь идет о переводах «по жизненным обстоятельствам».

Ведомство уверяет, что добросовестных людей новые меры не затронут. Проверки будут касаться только тех, у кого с высокой вероятностью есть незадекларированные доходы или кто может уходить от налогов.

Также напомним, что законопроект об усилении налогового контроля правительство внесло в Госдуму 30 марта. В документе предлагается дать ФНС право запрашивать у Банка России данные о физлицах с признаками скрытой предпринимательской деятельности. Сейчас такие доходы нередко остаются вне налогов, потому что переводы между гражданами налогом не облагаются.