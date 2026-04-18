Беспилотник повредил здание роддома в Самарской области

«Сегодня с раннего утра враг атакует Самарскую область средствами БПЛА. Режим угрозы сохраняется. Зафиксировано падение беспилотника в непосредственной близости от родильного дома в Новокуйбышевске. В здании выбиты стекла. Пострадавших нет», — сообщил глава региона.

По официальным данным, все новорождённые и пациентки были оперативно переведены в другие медицинские учреждения города для обеспечения непрерывности оказания помощи. На месте происшествия работают экстренные службы и представители оперативного штаба.