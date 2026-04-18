Беспилотник повредил здание роддома в Самарской области

С раннего утра 18 апреля Вооружённые силы Украины (ВСУ) ведут атаки на Самарскую область с использованием дронов. Опасность сохраняется. В городе Новокуйбышевске недалеко от родильного дома упал беспилотный летательный аппарат, в здании выбиты стёкла. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
По официальным данным, все новорождённые и пациентки были оперативно переведены в другие медицинские учреждения города для обеспечения непрерывности оказания помощи. На месте происшествия работают экстренные службы и представители оперативного штаба.