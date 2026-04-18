Рязанские театры и губернаторский симфонический оркестр представят мультимедийный спектакль

6 мая на сцене Рязанской филармонии состоится показ мультимедийного музыкального спектакля «Победа в каждом из нас» (12+). Постановка, премьера которой прошла с большим успехом и вызвала широкий общественный резонанс.

Проект, посвящённый 80-летию Великой Победы, вновь будет представлен к 150-летнему юбилею Союза театральных деятелей России. В рамках этого события артисты рязанских театров исполнят песни Великой Победы, аккомпанировать им будет Рязанский губернаторский симфонический оркестр под руководством Сергея Оселкова.

О чём спектакль?

Действие постановки разворачивается в двух временных пластах: в наши дни и в памяти главной героини — женщины, военного фотокорреспондента. На закате жизни она возвращается в Рязань, которая за годы войны стала для неё родной.

Через её воспоминания зрители увидят суровые испытания, подвиги, будни, любовь и надежду — всё то, из чего складывалась жизнь поколения победителей. Музыка становится главным связующим звеном, воскрешая образы прошлого и напоминая о цене мирного неба.

Творческий состав и музыка

В создании спектакля объединились ведущие творческие коллективы региона:

Рязанский губернаторский симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков).

Артисты Рязанского театра драмы, Музыкального театра, Театра кукол и Театра юного зрителя.

Солист Рязанской областной филармонии Алексей Свиридов.

При участии Театра-студии ШАНС (руководитель Светлана Рахманина) и Народного театра танца «ОГНИ» (руководитель Светлана Леженкина).

В программе прозвучат легендарные песни:

«Священная война»

«Прощание Славянки»

«Дороги»

«Смуглянка»

«Катюша»

«Темная ночь»

«Жди меня»

«День Победы»

Музыкальное сопровождение включает новые аранжировки, созданные специально для проекта композитором Виталием Балдычем.

Билеты на спектакль можно приобрести в кассе Рязанской филармонии и на официальном сайте.