Рязанские театры и губернаторский симфонический оркестр представят мультимедийный спектакль

6 мая на сцене Рязанской филармонии состоится показ мультимедийного музыкального спектакля «Победа в каждом из нас» (12+). Постановка, премьера которой прошла с большим успехом и вызвала широкий общественный резонанс.
Проект, посвящённый 80-летию Великой Победы, вновь будет представлен к 150-летнему юбилею Союза театральных деятелей России. В рамках этого события артисты рязанских театров исполнят песни Великой Победы, аккомпанировать им будет Рязанский губернаторский симфонический оркестр под руководством Сергея Оселкова.
О чём спектакль?
Действие постановки разворачивается в двух временных пластах: в наши дни и в памяти главной героини — женщины, военного фотокорреспондента. На закате жизни она возвращается в Рязань, которая за годы войны стала для неё родной.
Через её воспоминания зрители увидят суровые испытания, подвиги, будни, любовь и надежду — всё то, из чего складывалась жизнь поколения победителей. Музыка становится главным связующим звеном, воскрешая образы прошлого и напоминая о цене мирного неба.
Творческий состав и музыка
В создании спектакля объединились ведущие творческие коллективы региона:
- Рязанский губернаторский симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков).
- Артисты Рязанского театра драмы, Музыкального театра, Театра кукол и Театра юного зрителя.
- Солист Рязанской областной филармонии Алексей Свиридов.
- При участии Театра-студии ШАНС (руководитель Светлана Рахманина) и Народного театра танца «ОГНИ» (руководитель Светлана Леженкина).
В программе прозвучат легендарные песни:
- «Священная война»
- «Прощание Славянки»
- «Дороги»
- «Смуглянка»
- «Катюша»
- «Темная ночь»
- «Жди меня»
- «День Победы»
Музыкальное сопровождение включает новые аранжировки, созданные специально для проекта композитором Виталием Балдычем.
