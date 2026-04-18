Погода

Зима вернется в Рязанскую область в апреле, ученый назвал даты выпадения снега

Анастасия Мериакри
В ближайшие дни погода в Центральной России будет определяться активными циклонами. Это атмосферные вихри с низким давлением в центре, которые приносят облачность, осадки и частые смены воздушных масс. Жителям Рязанской области предстоит пережить волну похолодания, мокрый снег и ночные заморозки после относительно тёплых дней рассказывает руководитель лаборатории геохимии и ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов.

В субботу, 18 апреля, погода будет преимущественно облачной, с прояснениями. Вероятен небольшой дождь. Температура днём в Рязани поднимется до +14°C, на востоке области — до +17°C. Это будет последнее относительно тёплое «окно» перед похолоданием.

В субботу мы окажемся в зоне влияния волнового циклонического вихря, который начнет формироваться прямо над Центральной Россией и будет медленно смещаться на восток. По мере развития этот вихрь будет охлаждаться, аналогично своему предшественнику, который наблюдался неделю назад. Это также приведет к выпадению снега. Вечером в субботу, после прохождения атмосферного фронта, похолодание начнет усиливаться.

В воскресенье, 19 апреля, днём температура упадёт до +7°C, ночью — до +2°C. В понедельник, 20 апреля, днём ожидается всего +5°C, ночью — заморозки до 0…-2°C, не исключён мокрый снег.

Во вторник, 21 апреля, Рязанская область окажется в холодной части циклона, где будет дуть северный ветер. Давление начнет повышаться, облачность уменьшится, но останется холодно — ночью температура по области может опуститься до -3°C.

Понедельник и вторник, 20-21 апреля, обещают быть самыми холодными днями текущей декады. Также высока вероятность осадков в виде снега, особенно на северо-востоке области. В регионах Верхнего Поволжья снег начнется уже утром в субботу, а до Рязанской области он дойдет позже, по мере охлаждения и перемещения циклона.

Со среды, 22апреля, начнётся медленное потепление, хотя до майских показателей температура не поднимется: днём будет +11…+13°C, а ночью — 0…+5°C. Наиболее тёплая погода ожидается в конце следующей недели, примерно 25 апреля. Затем наступит небольшое похолодание, но оно будет менее значительным, чем в начале недели, 20-21 апреля.

В последних числах апреля возможен приток южного тепла, однако всё это будет происходить в рамках активной циклонической деятельности, которая, вероятно, сохранится до начала мая.

