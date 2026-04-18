Рязанские волонтёры подняли из озера и восстановили легендарную «полуторку» с Дороги жизни

В Рязанской области завершилась уникальная реставрация: энтузиасты вернули к жизни легендарный грузовик ГАЗ-АА, более известный как «полуторка». Этот автомобиль — не просто музейный экспонат. Он был поднят со дна Ладожского озера, где пролежал с 1941 года, и является живым свидетелем подвига на Дороге жизни. Об этом сообщает ГТРК «Ока».
Водолазы, проводившие подъём, установили, что машина ушла под лёд, выполняя свой долг — двигаясь в составе колонны в осаждённый Ленинград. Для Рязани это первая «полуторка», которая служила на легендарной трассе, связывавшей блокадный город с Большой землёй.
Реставрация стала настоящим путешествием во времени. Каждая деталь, уцелевшая под толщей ила и воды, бережно перебиралась вручную. Реставраторы рассказывают, что достаточно одного движения — и ты словно переносишься в зиму 1941 года, слышишь шум дворников и мерный стук метронома, отсчитывающего дни блокады.
Работа оказалась кропотливой. Энтузиасты столкнулись с тем, что технологии прошлого века сильно отличаются от современных.
Восстановление машины — это коллективный труд. Энтузиасты из разных уголков страны, объединённые любовью к Родине и памятью о воевавших предках, помогают друг другу с редкими деталями и экспертизой.
«Полуторка» была главной трудягой фронта. Именно эти машины под обстрелами, по тонкому льду Ладоги, везли в Ленинград хлеб и медикаменты, а обратно — измождённых жителей. Скорость не более 40 км/ч, дистанция в колонне 100 метров и строжайший запрет останавливаться — так ковалась Победа. Считается, что затонула каждая третья машина.