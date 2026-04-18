Рязанские волонтёры подняли из озера и восстановили легендарную «полуторку» с Дороги жизни

В Рязанской области завершилась уникальная реставрация: энтузиасты вернули к жизни легендарный грузовик ГАЗ-АА, более известный как «полуторка». Этот автомобиль — не просто музейный экспонат. Он был поднят со дна Ладожского озера, где пролежал с 1941 года, и является живым свидетелем подвига на Дороге жизни. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Водолазы, проводившие подъём, установили, что машина ушла под лёд, выполняя свой долг — двигаясь в составе колонны в осаждённый Ленинград. Для Рязани это первая «полуторка», которая служила на легендарной трассе, связывавшей блокадный город с Большой землёй.

«Вы знаете, дрожь, потому что эту деталь 90 лет назад делал тот человек, которого и в помине нет. Держал ту заклепку или изготавливал деталь, они же были все полуручного производства, это очень ответственно, особенно в эти военные предвоенные годы, когда и покушать-то нечего было, когда дети с 7 лет начинали ходить на завод, чтобы выпускать все для фронта, все для Победы, ту же самую «полуторку»», — делится эмоциями Сергей Вильховик, руководитель реставрационных работ.

Реставрация стала настоящим путешествием во времени. Каждая деталь, уцелевшая под толщей ила и воды, бережно перебиралась вручную. Реставраторы рассказывают, что достаточно одного движения — и ты словно переносишься в зиму 1941 года, слышишь шум дворников и мерный стук метронома, отсчитывающего дни блокады.

Работа оказалась кропотливой. Энтузиасты столкнулись с тем, что технологии прошлого века сильно отличаются от современных.

«Странности в этом автомобиле — казалось бы, обычные болты, а резьба совсем другая, дюймовая, а везде продается метрическая, поэтому приходится каждый болтик недостающий, или он ржавый, просить друзей-токарей, они нам помогают, вытачивают, и мы их прикручиваем», — рассказывает реставратор Евгений Добриков.

Восстановление машины — это коллективный труд. Энтузиасты из разных уголков страны, объединённые любовью к Родине и памятью о воевавших предках, помогают друг другу с редкими деталями и экспертизой.

«Полуторка» была главной трудягой фронта. Именно эти машины под обстрелами, по тонкому льду Ладоги, везли в Ленинград хлеб и медикаменты, а обратно — измождённых жителей. Скорость не более 40 км/ч, дистанция в колонне 100 метров и строжайший запрет останавливаться — так ковалась Победа. Считается, что затонула каждая третья машина.