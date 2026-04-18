В отделе МВД России по Клепиковскому району раскрыто мошенничество, от которого пострадала 50-летняя жительница города Спас-Клепики.

В полицию обратилась женщина с заявлением о том, что на её имя был оформлен кредит на сумму около 100 тысяч рублей. Заявительница утверждала, что никаких договоров с банком она не заключала и денег не получала.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась 25-летняя знакомая потерпевшей, проживающая в том же районе.

Выяснилось, что в прошлом году, находясь в гостях у заявительницы, подозреваемая воспользовалась моментом и сфотографировала её паспорт. На следующий день, используя полученные данные, женщина оформила онлайн-заявку на кредит в банке. Ей удалось обналичить часть заёмных средств — около 25 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемую. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении неё уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»).