Среднесуточная температура в Рязанской области упадёт на 6°C ниже нормы

В начале следующей недели в Рязанскую область вернётся по-настоящему зимняя погода. Об этом написал в телеграм-канале синоптик Роман Степанов.

Во вторник, 21 апреля, под влиянием уходящего циклона ожидается мокрый снег, который в некоторых местах может сформировать временный снежный покров. Дневные температуры опустятся до слабоотрицательных значений, а среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 6 градусов и более. Однако похолодание будет недолгим: уже в среду воздух начнёт прогреваться, и снег растает.

«По предварительным расчетам, к концу следующей недели дневные температуры будут постепенно расти, а вот ночи останутся прохладными: минимальные температуры будут стремиться к нулю, местами и ниже, зато осадки существенно ослабеют». Пока апрель остается довольно влажным, пасмурным и прохладным — особенно по сравнению с предыдущими годами», — отметил Степанов.

Апрель 2026 года остаётся аномально влажным, пасмурным и прохладным, особенно в сравнении с предыдущими годами. Метеорологи отмечают, что такая неустойчивая погода — это компенсация за длительную тёплую и солнечную погоду, которая стояла в регионе в марте.