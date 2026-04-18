Почему семью Усольцевых до сих пор не нашли? Новая волна поисков началась в апреле 2026

Все думают, что сейчас с телефонами, дронами и сотнями спасателей пропасть бесследно невозможно. А семья Усольцевых ушла на «лёгкую прогулку» — и исчезла так, будто тайга их проглотила.

Сегодня в соцсетях КГКУ «Спасатель» появилось следующее сообщение:

«17 апреля спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда проводили поиски трех человек, предположительно пропавших 28 сентября 2025 года в районе д. Кутурчин Партизанского района.

За сутки краевыми спасателями обследовано 15 км автомобильных дорог и 10 км лесных дорог в районе скалы «Буратинка» на снегоходной технике.

К сожалению, поиски результатов не принесли, пропавшие граждане не найдены. Сегодня поиски будут продолжены».

Поиски семьи Усольцевых продолжили, но новой информации пока нет никакой.

Представьте: солнечный сентябрьский день, молодая семья с пятилетней дочкой и старенькой собакой-корги выходит на обычную прогулку к красивой скале. Три часа — и тишина. Ни звонка, ни сигнала, ни единого следа. Ах, как же это пугает, правда?

А теперь самое странное. Прошло уже больше полугода, спасатели снова рыщут по тайге на снегоходах, а ответа нет. Что на самом деле произошло с семьёй Усольцевых у горы Буратинка?

Как обычный поход превратился в загадку Кутурчинского Белогорья

28 сентября 2025 года Сергей и Ирина Усольцевы с дочкой Ариной приехали на турбазу в посёлке Кутурчин. Оставили машину, взяли рюкзаки и пошли в сторону горы Буратинка — место считается популярным у туристов. «Места силы», камни желаний, красивые виды… Звучит как идеальный семейный день, верно?

Но уже к вечеру связь пропала. Сначала все думали: ну, задержались, погода подвела. А потом началось то, что местные называют одной из самых масштабных поисковых операций в крае.

Спасатели, волонтёры «Лиза Алерт», вертолёты, дроны — всё было задействовано. Обследовали десятки километров, пещеры, курумники. И — ничего. Ни рюкзака, ни одежды, ни даже следов собаки.

А вы уверены, что знаете, насколько коварно Кутурчинское Белогорье?

Вот тут начинается самое интересное. Многие представляют тайгу как ровный лес, где можно просто «пойти погулять». На деле это сплошные каменные россыпи, скрытые тропы, которые раздваиваются, резкие перемены погоды и рельеф, где даже опытный человек может потерять ориентацию за полчаса.

Сергей был не новичком — горняк, турист с опытом. Ирина — психолог, тоже не первый раз в горах. Они взяли с собой пятилетнюю Арину, потому что девочка сама захотела. «Папа, я с вами!» — разве откажешь?

Но представьте: резко испортилась погода, видимость упала, а под ногами — те самые курумники, где нога проваливается между камней. Один неверный шаг — и… Ого, даже думать страшно.

Спасатели сейчас обследуют именно район скалы «Буратинка» — 15 км дорог и 10 км лесных троп на снегоходах. 17 апреля прошли без результата, сегодня продолжают. Почему именно сейчас, весной? Потому что зимой снег всё скрыл, а сейчас, когда начинает таять, появляется хоть какой-то шанс увидеть то, что осталось.

Знаете, что больше всего удивляет поисковиков? Полное отсутствие следов. Ни одежды, ни вещей, ни даже намёка на стоянку. Зимой следы могли затереться снегом и ветром, это факт. Но всё равно — обычно хоть что-то да находят.

Официальная версия — несчастный случай: заблудились, переохладились, не смогли выйти. Звучит логично для такой местности. Следствие держит уголовное дело открытым — чтобы иметь право возобновлять поиски снова и снова.

Однако есть и другие мысли. Кто-то говорит про скрытые тропы, которых на картах нет. Гид, хорошо знающий эти места, недавно упоминал, что в Белогорье полно «тайных» путей — старые охотничьи, заброшенные. А вдруг семья свернула не туда, куда планировала?

Сын Ирины от первого брака вообще уверен: родители живы и не в тайге. Он говорит, что Сергей слишком опытный, чтобы просто исчезнуть без единого знака. Такие заявления добавляют масла в огонь — комментарии под новостями кипят.

Что важно понять, если вы собираетесь в похожий поход

Друзья, давайте честно. Мы все любим природу, красивые фото и ощущение «я покорил гору». Но Кутурчинское Белогорье — это не парк с асфальтированными дорожками. Здесь даже местные иногда теряются.

Если вдруг решите пойти:

Оставляйте подробный маршрут и время возвращения не только на базе, но и родственникам.

Берите с собой мощный пауэрбанк, запасные батарейки, яркую одежду и свисток.

И, пожалуй, самое главное — трезво оценивайте силы, особенно если с вами маленький ребёнок.

Сейчас, в апреле 2026-го, спасатели продолжают работу. Хочется верить, что ответ найдётся. Потому что когда исчезает целая семья — это не просто новость. Это напоминание, насколько хрупка грань между «приключением» и «трагедией».

А вы что думаете? Случайность или что-то более странное скрывает эта тайга?

Тайга не прощает ошибок… даже самых маленьких.